Κοινωνία

Χασισοφυτεία – “μαμούθ” με τζίρο 1,5 εκατ. ευρώ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών οι "καλλιεργητές" εκατοντάδων δενδρυλλίων κάνναβης.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην περιοχή της Ναυπακτίας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης.

Συνελήφθησαν σε ορεινή περιοχή της Ναυπακτίας, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τ.Α. Ναυπάκτου της Ε.Κ.Α.Μ. και τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, τρεις αλλοδαποί, δύο άνδρες ηλικίας 41 και 43 ετών και 51χρονη γυναίκα, μέλη του εγκληματικού κυκλώματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο αλλοδαποί συνεργοί τους.

Στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικών κυκλωμάτων επιδιδόμενων στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στην περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών με τη δράση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατελήφθησαν τα μέλη να έχουν εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένη φυτεία καλλιέργειας με 585 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους, με τον 41χρονο να είναι ο αρχηγός και ιθύνων νους της οργάνωσης, τον 43χρονο να είναι ο υπαρχηγός και υπεύθυνος για την εποπτεία της φυτείας, την 51χρονη υπεύθυνη για την προμήθεια των καλλιεργητών με τρόφιμα και είδη διαβίωσης και τους δύο αναζητούμενους να είναι επιφορτισμένοι με την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης.

Από τη μεθοδολογία δράσης, την επαγγελματική υποδομή, τη σύσταση της πλήρως εξοπλισμένης φυτείας εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα του εγκληματικού κυκλώματος θα ανέρχονταν στο ποσό του 1. 200.000 έως 1.500.000 ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

585 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 20 έως 80 εκατοστά

εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας,

το χρηματικό ποσό των -3.925- ευρώ,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εντοπίστηκε η 17χρονη Αμάντα: Την εξέδιδε σωματέμπορος

Κορονοϊός - Εμβόλιο: Έκκληση του ΠΙΣ στους πολίτες να εμβολιαστούν

Ραφαέλα Καρά: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Οι τελευταίες της επιθυμίες