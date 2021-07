Οικονομία

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: έρχονται νέα κίνητρα για την ενίσχυση τους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ηλεκτρονικές πληρωμές τον Ιούνιο, ήταν περισσότερες κατά 14,9% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019.

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από το «μέτωπο» των ηλεκτρονικών συναλλαγών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το οικονομικό επιτελείο καταδεικνύουν αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (που δεν είχε ξεσπάσει η πανδημία). Μάλιστα το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται να παρουσιαστεί ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για την περαιτέρω τόνωση της χρήσης του ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τον Απρίλιο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 14,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το Μάιο του 2021 η αύξηση ανήλθε στο 13,5% σε σχέση με τον Μάιο του 2019 και τον Ιούνιο 2021, οι ηλεκτρονικές πληρωμές ήταν περισσότερες κατά 14,9% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019. «Αυτό δε σημαίνει αυξημένη κατανάλωση και εισοδήματα, αλλά ροπή προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές», επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2020 οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ανήλθαν σε 1,15 δισ. από 976 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 18%, ενώ η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 66 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες ανήλθε σε 1,02 δισ. από 857 εκατ. το προηγούμενο έτος, αυξημένος κατά 20%. Η μέση αξία ανά συναλλαγή συνέχισε την πτωτική της πορεία και το 2020, φτάνοντας στα 57 ευρώ, από 66 ευρώ το 2019 και 70 ευρώ το 2018.

Η πτώση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή καταγράφηκε τόσο στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, όπου μειώθηκε στα 59 ευρώ, από 68 ευρώ το 2019, όσο και στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, στις οποίες υποχώρησε στα 46 ευρώ, από 52 ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι μειώσεις της μέσης αξίας ανά συναλλαγή που παρατηρήθηκαν το 2020 σε σχέση με προηγούμενα έτη, ενδεχομένως να οφείλεται στη μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που προκλήθηκε από την παγκόσμια υγειονομική κρίση.

Το νέο πλαίσιο που μελετά το υπουργείο Οικονομικών για την παροχή κινήτρων αφορά κυρίως:

την παροχή κινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες παρατηρούνται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Πρόκειται για κατηγορίες επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών αλλά και σε τεχνικά ή επιστημονικά επαγγέλματα. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς τους συγκεκριμένους κλάδους να μετρούν περισσότερο για τη διασφάλιση του ορίου που πρέπει να συγκεντρώνει κάθε φορολογούμενος με βάση το εισόδημα του για να αποφύγει το πρόστιμο 30%.

τη θέσπιση ενός πλαισίου που θα εντοπίζει τις ταμειακές μηχανές «μαϊμού». Από το 2022 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το Taxis μέσω internet. Έτσι, ο φορολοελεγκτικός μηχανισμός θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τι "χτυπάει" ο κάθε επαγγελματίας στην ταμειακή του. Δεν αποκλείεται να προβλέπεται και η δυνατότητα αποστολής του κωδικού της κάθε απόδειξης στο Taxis με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής σε κληρώσεις από τις οποίες θα προκύπτουν σημαντικά κέρδη.

υπό εξέταση είναι επίσης το ενδεχόμενο μέσω της φορολοταρίας να υπάρχει ένας ή περισσότεροι νικητές που θα κερδίζουν ποσά άνω των 100.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα κάθε μήνα 1.000 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει λιγότερους τυχερούς αλλά με περισσότερα ‘κέρδη». Παράλληλα, μελετάται στη νέα φορολοταρία να μπαίνουν μόνο πληρωμές από δραστηριότητες με υψηλή παραβατικότητα, όπως για παράδειγμα: κομμωτήρια, συνεργεία, γυμναστήρια, δαπάνες σε δικηγόρους και γιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι πλέον όσοι επιθυμούν να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων.

