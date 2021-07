Κοινωνία

Διαβατά: επεισόδιο με σύλληψη και τραυματισμούς στη δομή φιλοξενίας

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 24χρονος από την Παλαιστίνη επιτέθηκε με μπαλτά σε έναν 36χρονο από τη Συρία.

Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο αλλοδαποί ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ, για άγνωστη αιτία, στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 34χρονο, με καταγωγή από την Παλαιστίνη κι έναν 36χρονο από τη Συρία που, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρώτος συνελήφθη, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στον δεύτερο με μπαλτά, προκαλώντας του θλαστικά τραύματα στον ώμο, ενώ στη συνέχεια του ίδιου επεισοδίου προκάλεσε ζημιές στο φυλάκιο της δομής.

Ο συλληφθείς υπέστη εκδορές και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

