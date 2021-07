Κοινωνία

Ζωγράφου: άνδρας μαχαίρωσε περαστικούς στο δρόμο (εικόνες)

Τραυμάτισε τουλάχιστον 4 διερχόμενους πριν ταμπουρωθεί στο διαμέρισμα του, όπου έκαναν έφοδο δυνάμεις της Αστυνομίας.

Τρόμο προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης, ένας άνδρας στου Ζωγράφου ο οποίος με μαχαίρι τραυμάτισε τέσσερα άτομα στην οδό Κουσίδου.

Δράστης ένας 54χρονος, ο οποίος είχε διαφύγει από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί όπου νοσηλευόταν από τις 12-12-2020,.

Ο δράστης αυτοτραυματίστηκε, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μετά την πράξη του μετέβη στο σπίτι του στην οδό Μακρυγιάννη από όπου τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε, ζητώντας να πάνε να τον συλλάβουν.

Πράγματι, ο 54χρονος συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα και οδηγήθηκε φρουρούμενος σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τα τέσσερα θύματα της επίθεσης είναι ελαφρά τραυματισμένα και μετέβησαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

