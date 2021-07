Πολιτική

Στην Κύπρο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φτάνει στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Στην Κύπρο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για διήμερη επίσκεψη, με σκοπό να παραδώσει την Έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη. Θα την υποδεχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, Νατάσα Πηλείδου.

Στις 7 το βράδυ, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και η κ. Φον ντερ Λάιεν θα μεταβούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Οράς, όπου θα συναντήσουν ομάδα πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες κατά την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας στην ορεινή περιοχή Λεμεσού και Λάρνακας.

Αύριο το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στις 9.30 πμ, θα μεταβούν στην Πανεπιστημιούπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης της Έγκρισης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, κατά την εκεί επίσκεψή της η κ. φον ντερ Λάιεν, στο αίθριο του κεντρικού κτιρίου, θα γίνει σύντομη παρουσίαση τεσσάρων έργων του ερευνητικού κέντρου ευφυών συστημάτων και δικτύων. Στη συνέχεια, στο κεντρικό κτήριο θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου κατά την οποία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η κ. φον ντερ Λάιεν θα απαντήσουν σε ερωτήματα.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μεταβούν στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου όπου στις 10.25 πμ θα γίνει η τελετή παράδοσης της Έγκρισης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κα φον ντερ Λάιεν θα ανεβούν στον 3ο όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης, από όπου μπορεί κανείς να διακρίνει την κατεχόμενη Λευκωσία.

Μετά την επίσκεψη της στο Πανεπιστήμιο, η κα φον ντερ Λάιεν θα αναχωρήσει από την Κύπρο για την Κροατία.

