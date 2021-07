Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 17% η ανεργία τον Απρίλιο

Το ποσοστό ανεργίας συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και του προηγούμενου μήνα.

Στο 17% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, έναντι του διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Απρίλιο 2020 και του διορθωμένου προς τα άνω 16,8% τον Μάρτιο. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 762.553 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 31.202 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2020 (4,3%) και κατά 21.990 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2021 (3%).

Σύμφωνα, επίσης, με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.714.575 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 154.202 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2020 (4%) και αύξηση κατά 38.683 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2021 (1,1%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.391.650 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 92.205 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2020 (2,8%) και μείωση κατά 63.733 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2021 (1,8%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 21,4% (από 18,7% τον Απρίλιο πέρυσι), ενώ στους άνδρες παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο (13,6% από 13,7%).

Ηλικιακά, στις ομάδες 15- 24 ετών αυξήθηκε στο 46,8% (από 33,6% τον Απρίλιο 2020), και στις ηλικίες 25-74 ετών διαμορφώθηκε στο 15,6% από 14,9%.

