Κοινωνία

Καλλιθέα: πέθανε από ασιτία μετά τον θάνατο της οικονόμου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τους δύο νεκρούς στην Καλλιθέα. Τι αναφέρουν τα νεότερα δεδομένα που εξετάζουν οι αστυνομικοί.

Της Άννας Νικολάου

Συγκίνηση και αναπάντητα ερωτήματα προκάλεσε η είδηση ότι ένας 73χρονος και η 59χρονη οικονόμος του εντοπίσθηκαν νεκροί το απόγευμα της Τρίτης, σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα.



Το τραγικό γεγονός ήρθε στο φως, όταν οι ένοικοι πολυκατοικίας διαπίστωσαν ότι από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στην οδό Αγίων Πάντων, αναδυόταν μια δυσάρεστη οσμή και παράλληλα είχαν καιρό να δουν τους ενοίκους του.

Οι αστυνομικοί, που έφθασαν στο διαμέρισμα, απέκλεισαν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης και έρευνας στο διαμέρισμα, ενώ οι δυο σοροί δεν είχαν εμφανή τραύματα.

Ο 73χρονος, είχε μαζί του την 59χρονη για να του προσφέρει βοήθεια, λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, πρώτα έχασε την ζωή της η 59χρονη από παθολογικά αιτία. Ο 73χρονος δεν ενημέρωσε κανέναν για τον θάνατο της. Μόνο, την σκέπασε με κουβέρτες και την άφησε μέσα στο διαμέρισμα.

Φαίνεται ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του λίγες μέρες αργότερα, πιθανότητα από ασιτία, καθώς η μοναδική του βοηθός, δεν ήταν πλέον εν ζωή.



Την Πέμπτη αναμένεται να γίνει η νεκροτομή και από το ιατροδικαστικό πόρισμα να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αιτία θανάτου και για τους δύο θανόντες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλοκαίρι Μαζί” στον ΑΝΤ1: καθημερινά από τις 12 Ιουλίου (εικόνες)

“Game Of Chefs”: οι 3 κριτές (εικόνες)

“Ματωμένη Γη” σε πρώτη προβολή από τον ΑΝΤ1 (εικόνες)