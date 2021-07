Δολοφονία ιδιοκτήτη ψητοπωλείου: Στο εδώλιο οι κατηγορούμενοι

Τοπικά Νέα

Ξεκίνησε η δίκη των αδελφών που είχαν δολοφονήσει το 2020, 45χρονο ιδιοκτήτη ψητοπωλείου στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκίνησε η δίκη των αδελφών που είχαν δολοφονήσει 45χρονο ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, στη Θεσσαλονίκη. Η σύζυγος του θύματος, σοκαρισμένη ζήτησε δικαιοσύνη για τον πατέρα των παιδιών της.



Τα αδέλφια είχαν εισβάλει, τον Φεβρουάριο του 2020, στην επιχείρηση του 45χρονου και του είχαν αφαιρέσει τη ζωή,

Ένα από τα αδέλφια ήταν υπάλληλος του άτυχου άνδρα. Οταν απολύθηκε, είχε εισβάλει μαζί με τους τρεις αδελφούς του στην επιχείρησή του εργοδότη του, για να του ζητήσουν το λόγο. Ηρθαν στα χέρια και ο εικοσάχρονος αδελφός τους φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα το θύμα

Ο τέταρτος αδελφός ήταν ανήλικος κατά την τέλεση της πράξης και θα δικαστεί σε δικαστήριο ανηλίκων.

Η δίκη των τριών διεκόπη και θα συνεχιστεί αύριο.

