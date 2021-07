Οικονομία

Φυσικό Αέριο: Έρχεται μείωση στις τιμές

Έρχεται η πρώτη μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου, ενώ δημιουργούνται οι προθέσεις για περαιτέρω μειώσεις.

Μείωση 17 -24% των τιμολογίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου του 2022 ενώ η αυξανόμενη κατανάλωση του φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια δημιουργεί προϋποθέσεις για συνέχιση των μειώσεων.

Όπως ανέφερε χθες η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, η κατανάλωση φυσικού αερίου έφθασε το 2020 στα 5,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα κορυφωθεί σε 6,7 δισ. το 2025. Κύρια αιτία της ανόδου είναι η στροφή της ηλεκτροπαραγωγής στο φυσικό αέριο που αντικαθιστά τον λιγνίτη, με την κατασκευή νέων μονάδων οι οποίες θα έχουν και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ανοδική είναι η τάση της κατανάλωσης και το 2021 καθώς το πρώτο εξάμηνο η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε κατά 14,11 %.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου 2021-2030 που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 540 εκατ. ευρώ. Στα έργα που υλοποιούνται περιλαμβάνεται ο αγωγός προς τη Δυτική Μακεδονία που είναι σε τελική φάση αδειοδότησης και θα τροφοδοτήσει μεταξύ άλλων τη νέα μονάδα της ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα 5, όταν μετατραπεί από λιγνιτική σε φυσικού αερίου αλλά και τις πόλεις της περιοχής. Στο στάδιο των μελετών είναι οι αγωγοί προς την Πάτρα και τα Ιωάννινα ενώ σύντομα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για την κατασκευή αγωγού προς τη Β. Μακεδονία.

Στα τέλη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων με υγροποιημένο φυσικό αέριο στη Ρεβυθούσα, που ανοίγει το δρόμο για εφοδιασμό περιοχών που δεν βρίσκονται κοντά σε δίκτυο. Παράλληλα υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή νέου προβλήτα στη Ρεβυθούσα που θα εξυπηρετεί μικρά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2023.

Τέλος ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στις απαραίτητες μελέτες και δοκιμές προκειμένου να εξεταστούν οι παράμετροι για τη διοχέτευση ανανεώσιμων αερίων (κυρίως υδρογόνο αλλά και βιομεθάνιο) που θα εκτοπίζουν σταδιακά το φυσικό αέριο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης της οικονομίας.

