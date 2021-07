Πολιτική

Γεραπετρίτης: Όχι σε καθολικά μέτρα

Ο Υπουργός Επικρατείας για τους εμβολιασμούς, τους ανεμβολιάστους, το Σύστημα Υγείας και τα νέα μέτρα.

Σε μία εβδομάδα εκκινεί το νέο καθεστώς για τους χώρους διασκέδασης κ.ο.κ. και την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, όταν θα έχουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία στη διάθεσή τους, έκανε γνωστό ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι 100,3».

Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να λάβει καθολικά απαγορευτικά μέτρα, ξεκαθάρισε, απόφαση την οποία στήριξε σε δύο λόγους: αφενός δεν το αντέχει η ελληνική οικονομία και οι δυνατότητές της είναι «πεπερασμένες», αφετέρου η φάση που διανύουμε σε ό,τι αφορά την πανδημία είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη πριν από έξι μήνες, πολύ περισσότερο πριν από ένα χρόνο. Και τούτο χάρη στο εμβόλιο, που είναι «καθολικό αγαθό», επεσήμανε. Η Πολιτεία μεριμνά για όλους τους πολίτες συνέχισε, ωστόσο, πρέπει να αποκατασταθούν σταδιακά οι ελευθερίες των εμβολιασμένων, τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρεμβαίνοντας εξάλλου στη συζήτηση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού, παρέπεμψε στην επιτροπή βιοηθικής και τεχνοηθικής, και τη μελέτη που εκείνη θα εκπονήσει για δομές, όπως υγειονομικές, φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα ανοίξει η συζήτηση και για άλλες δομές, συμπλήρωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το χώρο της εκπαίδευσης: αυτό που γίνεται στα Πανεπιστήμια (σ.σ. με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα) δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορούμε να πάμε σε λογική κλειστών σχολείων και Πανεπιστημίων, ανέφερε ο υπουργός (και πανεπιστημιακός) και υπογράμμισε την κυβερνητική βούληση να λειτουργήσουν με κάθε τίμημα, όπως είπε. «Κλειστή εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι ανεκτή», συμπέρανε επ' αυτού.

Για τη χρήση της μάσκας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός να επιστρέψει στους εξωτερικούς χώρους, εκεί όπου δεν υπάρχει συγχρωτισμός. «Το Σύστημα Υγείας άντεξε», δήλωσε επίσης και προανήγγειλε ότι «την επόμενη ημέρα θα δούμε συνολικά το θέμα της δημόσιας υγείας, να έχουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση για να μπορέσει να λειτουργήσει για την Ελλάδα του μέλλοντος. Η ελληνική Πολιτεία εγγυάται την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, εμβολιασμένους και μη», σημείωσε στο «δια ταύτα».

Η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας ξεκίνησε όμως από το θέμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ σοβαρό περιουσιακό στοιχείο» του ελληνικού Δημοσίου. Για την κυβέρνηση είναι «εξαιρετικά σημαντικό» το γεγονός ότι τα Ναυπηγεία έμειναν σε ελληνικά χέρια, σε εφοπλιστικά χέρια, παρατήρησε ο Γ. Γεραπετρίτης, που είπε όμως και κάτι ακόμη: «με ...περιέργεια άκουσα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για ξεπούλημα», ισχυρισμό που αντέκρουσε με την επισήμανση ότι το τίμημα είχε ξεκινήσει από τα 15 εκατ. ευρώ για να ανέλθει τελικώς στα 70 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, συμπέρανε, ο διαγωνισμός ήταν «εξαιρετικά επιτυχής».

Με αφορμή, τέλος, τη συμπλήρωση δύο ετών διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε με ικανοποίηση, όπως επεσήμανε, ότι, παρά τα δύο δύσκολα χρόνια οι πολίτες εμπιστεύονται την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει υποστεί τη συνήθη πολιτική φθορά που έχουν υποστεί οι κυβερνήσεις συν τω χρόνω. Είναι «επιβράβευση και έναυσμα για περισσότερη δουλειά». Επιπλέον, πρόσθεσε, την ερχόμενη εβδομάδα οι νόμοι που ψηφίστηκαν στα δύο αυτά χρόνια θα φθάσουν τους 200, από τους οποίους νόμους «έχουμε πολύ μεγάλες τομές για την Ελλάδα των επόμενων γενεών».

