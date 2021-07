Life

Φεστιβάλ Καννών 2021: Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί (εικόνες)

Μεγάλα ονοματα της 7ης Τέχνης έδωσαν το "παρών" στο Φεστιβάλ, που για πρώτη φορά, δεν γίνεται τον Μάιο.

Μετά από καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Φεστιβάλ των Καννών άνοιξε και πάλι τις πύλες του, επιτρέποντας στους θαυμαστές να παρακολουθήσουν την επιστροφή του κινηματογράφου, των ταινιών και τους πρωταγωνιστές και δημιουργούς τους, καθώς και τους διάσημους προσκεκλημένους με εκπληκτικές δημιουργίες στο κόκκινο χαλί.

Η τελετή έναρξης του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου και η ετήσια κινηματογραφική γιορτή θα διαρκέσει έως τις 17 του μήνα.

Μεταξύ των πιο καλοντυμένων στο κόκκινο χαλί ήταν το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ, η οποία επέλεξε για το Φεστιβάλ λευκό βίντατζ φόρεμα Jean Paul Gaultier, με στοιχεία από μαύρη διαφάνεια από τη συλλογή Άνοιξη / Καλοκαίρι 2002 του Γάλλου σχεδιαστή.

Η ηθοποιός Τζέσικα Τσάστεϊν φόρεσε μαύρη τουαλέτα από δαντέλα, δημιουργία Dior με κοσμήματα από τη συλλογή Chopard's Haute Joaillerie.

Το μοντέλο Κάντις Σουάνπολ φόρεσε ολόσωμη φόρμα Etro με περίπλοκες λεπτομέρειες. Η Γαλλίδα ηθοποιός Μαριόν Κοτιγιάρ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μεταλλικό ασημί φόρεμα. Η σκηνοθέτης και μοντέλο, Ελίζα Σεντνάουι επέλεξε δημιουργία Alberta Ferretti, ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε στυλ γοργόνα, τιρκουάζ διακοσμημένο με πούλιες.

Το μοντέλο από τη Βραζιλία, Ιζαμπέλ Γκουλάρτ βάδισε στο κόκκινο χαλί με κοστούμι Etro συνδυασμένο με τοπ - μαντήλι. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Spike Lee συνδύασε τα πολυαναμενόμενα Air Jordan 1 PE με ένα ροζ κοστούμι Louis Vuitton. Ο ηθοποιός Άνταμ Ντράιβερ φόρεσε μαύρο κοστούμι Burberry με λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια SoKo επέλεξε ένα ιριδίζον φόρεμα Gucci και η τραγουδίστρια, πρώην μοντέλο Κάρλα Μπρούνι φόρεμα με έναν ώμο του οίκου Celine.

