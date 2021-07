Κοινωνία

Τροχαίο στην Νίκαια: φορτηγό σκότωσε παιδί 6 ετών

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη ένα παιδί και μια γυναίκα.

Τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ένα κοριτσάκι μόλις έξι ετών στην Νίκαια,

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας διακομίστηκαν ακόμη ένα παιδί, καθώς και μια γυναίκα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γύρω στις 13:45, στην διασταύρωση της Γρηγορίου Λαμπράκη με την οδό Κουταΐση, ακόμη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς που διέσχιζαν τον δρόμο. .

Το φορτηγό παρέσυρε δύο παιδιά, ενώ τραυματίστηκε και μια γυναικα.

Απο την παράσυρση τραυματίστηκε θανάσιμα ένα κοριτσάκι ηλικίας 6 ετών, ενώ χτυπημένο ειναι και ένα παιδί, που ίσως είναι αδελφάκι του.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι μία γυναίκα με δύο παιδιά κατέβηκαν από πούλμαν στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και προσπάθησαν να διασχίσουν τον δρόμο. «Τότε άναψε «πράσινο» για τα αυτοκίνητα, και ένα χωματουργικό φορτηγό ξεκίνησε κανονικά. Εκείνη την ώρα η κυρία έτρεξε για να περάσει τον δρόμο γρήγορα, αλλά ο οδηγός δεν την είδε. Η γυναίκα ούρλιαζε, αλλά ο οδηγός δεν κατάλαβε τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου. Όπως είπε ο οδηγός του φορτηγού τραυμάτισε θανάσιμα την 6χρονη, ενώ χτύπησε και το μεγαλύτερο κορίτσι στη λεκάνη. «Αν δεν του κάναμε σινιάλο θα την πάταγε και εκείνη».

