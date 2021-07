Κοινωνία

Ασκληπιείο Βούλας: Τον γιατρό με τους “μαϊμού” εμβολιασμούς αντελήφθη η νοσηλεύτρια

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το συμβάν με γιατρό που επιχείρησε να κάνει «μαϊμού» εμβολιασμούς.



Το Ασκληπιείο Βούλας εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το συμβάν γιατρού που επιχείρησε να κάνει «μαϊμού» εμβολιασμούς, προκειμένου να πάρουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Ήδη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και παραβίαση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού σε βάρος γιατρού στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή το περιστατικό της 4ης Ιουλίου 2021 που συνέβη στο εμβολιαστικό κέντρο του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας και είδε το φως της δημοσιότητας, αναφέρουμε τα κάτωθι:

Την Κυριακή 04.07.21 και ώρα 16.10 περίπου, ο Διοικητής του νοσοκομείου ενημερώθηκε από την εφημερεύουσα νοσηλεύτρια του εμβολιαστικού κέντρου, ότι προσήλθε ιατρός του νοσοκομείου, ειδικότητας Ορθοπεδικής και ισχυρίστηκε ότι για ψυχολογικούς λόγους, θα ήθελε να προβεί εκείνος στον εμβολιασμό πέντε (5) πολιτών γνωστών του, οι οποίοι είχαν κλείσει ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια της εμβολιαστικής διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντελήφθη ότι ο εν λόγω ιατρός προσποιήθηκε την πράξη του εμβολιασμού, ενώ απέρριπτε το περιεχόμενο του φιαλιδίου στον κάλαθο των αχρήστων.

Εκείνη τη στιγμή επενέβη, τον απομάκρυνε από τον χώρο του εμβολιαστικού κέντρου, μη ολοκληρώνοντας την εμβολιαστική διαδικασία για το συγκεκριμένο πολίτη, και άμεσα ενημέρωσε το διοικητή του νοσοκομείου.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου ενημέρωσε άμεσα τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, ζήτησε έγγραφη αναφορά από τη νοσηλεύτρια, αύξησε τη φύλαξη του εμβολιαστικού κέντρου και διέταξε για το συγκεκριμένο συμβάν Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.).

Την επόμενη ημέρα κατατέθηκε από τον Διοικητή του νοσοκομείου μήνυση, εντός αυτοφώρου, στο αστυνομικό τμήμα Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης, για παράβαση των άρθρων 42,220 Π. Κ. «Απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης» και του άρθρου 285 Γ. Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Οτιδήποτε άλλο αναφέρεται σχετικά με το εν λόγω γεγονός, είναι ανακριβές και δεν επιβεβαιώνεται.

Είναι αυτονόητο ότι ουδείς εκ των ανωτέρω πολιτών καταχωρήθηκε ως εμβολιασθείς εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της εμβολιαστικής διαδικασίας, η οποία συνεχίζεται ομαλά και απρόσκοπτα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ».

