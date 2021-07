Life

Γιώργος Τσαλίκης: Ανέβασε βίντεο από τον εμβολιασμό του

Ποιο εμβόλιο έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης;

Ο Γιώργος Τσαλίκης αγαπά πολύ τα social media και είναι πολύ ενεργός σε αυτά, αφού μοιράζεται πολύ συχνά με τους followers του στιγμές από την οικογενειακή του ζωή, αλλά και από τις πολλές δραστηριότητες που έχει είτε ως καλλιτέχνης είτε ως Αντιδήμαρχος Περιστερίου.

Το τελευταίο διάστημα στα social media, αλλά και στη ραδιοφωνική του εκπομπή δέχεται πολλές ερωτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό και έδωσε την απάντησή του.

