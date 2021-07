Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παπαευαγγέλου: Νέα έξαρση “χτυπά” τους νέους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που οφείλεται η έξαρση της πανδημίας. Νέα έκκληση για εμβολιασμό όλων. Τι είπε για την χρήση μάσκας.



Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την ανησυχία των ειδικών λόγω έκρηξης κρουσμάτων μίλησε κατά την τακτική ενημέρωση η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Όπως είπε η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων άλλαξε και πάλι την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και τόνισε ότι βρισκόμαστε αντθμέτωποι με νέα έξαρση της πανδημίας, κυρίως σε νέους.

Στο επίκεντρο της νέας έξαρσης βρίσκονται η Αττική και το βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη. Ο μέσος κυλιόμενος αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 1.081 από 442 την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε.

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι πλέον τα 23 έτη, δηλαδή μειώθηκε κατά μία 10ετία σε μία εβδομάδα. Ο κύριος όγκος των κρουσμάτων αφορά στις ηλικίες 15-24 ετών. Παρατηρείται επίσης μικρή αύξηση στους 35-55, αλλά δεν βλέπουμε αύξηση στους άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με την κ. Παπαευαγγέλου η χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας στους νέους σε συνδιασμό με την μετάλλαξη Δέλτα, ενώ σημείωσε ότι ο συνωστιμός σε νυχτερινά κέντρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εικόνα της πανδημίας.

Η ίδια έδωσε έμφαση στην ανάγκη να αυξηθούν οι έλεγχοι μέσω self test, ώστε να απομονωθούν τα όποια νέα θετικά κρούσματα, υπό το πρίσμα της ιδιαίτερα αυξητικής τάσης που καταγράφονται.

Σήμερα υπάρχουν 9.000 ενεργά κρούσματα. Στην Αττική τα ενεργά είναι περισσότερα από 4.000 με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.



Οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία βρίσκονται στις 48 ανά ημέρα. Ένας στους τρεις είναι 25 - 55 ετών. Ένας στους 10 κάτω των 24 ετών.

« Οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία λόγω Covid 19 είναι πλέον άτομα ηλικίας από 25 έως 55 ετών. Σχεδόν ένας στους 10 νοσηλευόμενους είναι έφηβοι έως 24 ετών. Άρα κανείς δεν είναι άτρωτος. Η πανδημία έχει αλλάξει πρόσωπο και πλέον πλήττει κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, πολλά από τα οποία νοσούν και στο σπίτι », είπε.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Παπαευαγγέλου, δεν φαίνεται πως θα οδηγηθούμε σε νέα πίεση προς το ΕΣΥ, κυρίως λόγω του ότι οι εμβολιασμοί έχουν δημιουργήσει ήδη μια σημαντική ασπίδα προστασίας.



«Η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση των νοσηλειών μέχρι στιγμής, αλλά αναμένεται μετακύληση των νέων κρουσμάτων σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, γεγονός που θα προκαλέσει μια νέα αύξηση στις νοσηλείες. Αυτές θα αφορούν, κυρίως, ανεμβολίαστα άτομα», πρόσθεσε η Βάνα Παπαευαγγέλου και επανέλαβε την έκκλησή της να εμβολιαστούν άμεσα οι νέοι και να επιταχυνθούν γενικότερα οι εμβολιασμοί έναντι της Covid 19.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: πυροβολισμοί έξω από μπαρ (βίντεο – ντοκουμέντο)

Η Μαντώ στο “Πρωινό” για την “σχέση” με πολιτικό, τους θαυμαστές και τα παιδιά της

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Πέθανε ο πατέρας του