Αρχαίο Θέατρο Στράτου: Έργα αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν στο Δήμο Αγρινίου, οι εργασίες αποκατάστασης στο Αρχαίο Θέατρο Στράτου, που χρονολογείται από το τέλος του 4ου αιώνα π.χ.

Είναι το μεγαλύτερο θέατρο της Αιτωλοακαρνανίας, με χωρητικότητα στην ακμή του από τον 4ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. 6.000 θεατές.

Το έργο για την στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου που αποτελεί τμήμα της αρχαίας Ακαρνανίας, πρωτεύουσας της Στράτου, αποφασίστηκε τον Ιούλιο του 2020 με τη μελέτη να χρηματοδοτείται από το δήμο Αγρινίου.

Οι συντηρητές απομακρύνουν με υπομονή και χειρουργικές κινήσεις τα σημάδια του χρόνου από τα αρχαία υλικά.

Το έργο προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει την έγκριση του ΚΑΣ.

