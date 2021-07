Κοινωνία

Πέθανε η Ζήνα Οικονόμου - Πατέρα

Η τελευταία νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού που συμμετείχε στο Έπος του 1940

«Έφυγε», χθες Τετάρτη, από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η Ζήνα Οικονόμου –Πατέρα, η τελευταία εν ζωή νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού που συμμετείχε στο Έπος του 1940.

Υπήρξε επίσης δωρήτρια του «Λυκείου Ελληνίδων». Ήταν παντρεμένη με τον Μιχάλη Πατέρα, που είχε τελέσει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Λαρισαίων. Η κηδεία της τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών(Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας.

Η Ζήνα Οικονόμου – Πατέρα γεννήθηκε στη Σκιάθο. Τα πρώτα παιδικά χρόνια τα πέρασε στο Βόλο και στη εν συνεχεία εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στη Λάρισα. Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος τη βρήκε μαθήτρια γυμνασίου στη Λάρισα. Διέκοψε τη φοίτησή της στο γυμνάσιο και κατετάγη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Έθεσε τη ζωή της σε κίνδυνο καθώς προσέφερε τις υπηρεσίες της ως αδελφή νοσοκόμα στους τραυματίες του πολέμου. Μάλιστα αργότερα συμμετείχε ως εθελόντρια σε όλες τις υπηρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο της Ζήνα Πατέρα:

Φτωχότερος έγινε από χθες ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καθώς έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, η τελευταία εν ζωή νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού που συμμετείχε στο Αλβανικό Έπος, η κα Ζήνα Οικονόμου - Πατέρα.

Μια Γυναίκα Εθελόντρια, που έγινε σύμβολο της αλληλεγγύης και της προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα, μέσα από το σπουδαίο εθελοντικό έργο που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

Καλό ταξίδι, Κυρία Ζήνα. Σας ευχαριστούμε για όλα.

