Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας

Συμμετοχή στο πένθος όλης της Καλαμάτας, για την άτυχη μαχήτρια της ζωής, που έφυγε νικημένη από τον καρκίνο.

Να κλείσουν την μουσική για δύο ώρες στα μαγαζιά τους και μάλιστα σε ώρες αιχμής, απόγευμα Κυριακής στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, αποφασίζουν η μία μετά την άλλη οι επιχειρήσεις εστίασης στην Καλαμάτα, ως ένδειξη συμμετοχής στο πένθος για την Αναστασία.

Στις 17:00 της Κυριακής, στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής, στην Καλαμάτα, θα γίνει η κηδεία της άτυχης 7χρονης Αναστασίας, που έφυγε νικημένη από τον καρκίνο.

Επαγγελματίες με επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στην Καλαμάτα, αποφάσισαν να «κλείσουν» την μουσική από τις 16:00 έως τις 18:00, συμμετέχοντας σιωπηλά στον θρήνο όλης της πόλης για την μαχήτρια της ζωής που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα.

Μάλιστα, με αναρτήσεις τους στα social media, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που έχουν αποφασίσει να «κλείσουν» την μουσική, παροτρύνουν τους συναδέλφους τους να πράξουν αναλόγως, συμμετέχοντας στον πόνο και το πένθος της οικογένειας της Έρρικας Πρεζεράκου για την απώλεια της ανιψιάς της.

Μάλιστα, όιπως είπε η Ρεββέκα Σγουρέα από το Mesogeios TV στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", η οικογένεια του κοριτσιού έχει ζητήσει αντί στεφάνων, όποιος θέλει, να προσφέρει φυτά για τον "κήπο της Αναστασίας", ώστε να υπάρχει πάντοτε κάτι ζωντανό να την θυμίζει: