Νίκαια: στον Εισαγγελέα ο οδηγός που παρέσυρε την 7χρονη

Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο οδηγός του φορτηγού που παρέσυρε το παιδί, με αποτέλεσμα το θάνατό του.

Στα δικαστήρια του Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο οδηγός που παρέσυρε το απόγευμα της Πέμπτης την 7χρονη, προκαλώντας το θανάσιμο τραυματισμό της.

Μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κουταΐση στη Νίκαια, ο 40χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού, όπου και κρατήθηκε.

Λίγο μετά τις 10 έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο, αμίλητος και με χειροπέδες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο οδηγός σταμάτησε το φορτηγό όταν παριστάμενοι του φώναξαν. Κατέβηκε κάτω σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με τον μάρτυρα, και φώναζε «σκοτώστε με, πέρασα με πράσινο».

Ο πατέρας της μικρής που έχασε τη ζωή της επιμένει ότι η 7χρονη κόρη του, με τη θεία και τη 12χρονη ξαδέλφη της πέρασαν με πράσινο, ενώ το φορτηγό με κόκκινο.

Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η 12χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Ο πατέρας της 7χρονης, αν και σε κατάσταση σοκ, έκανε γνωστό ότι, θα δωρίσει τα όργανα της άτυχης μικρής.

