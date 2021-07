#MeToo – Τουρκία: Ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την βίαζε από 15 ετών

Κύμα συμπαράστασης για την γνωστή Τουρκάλα ηθοποιό Μελίσα Ντονγκέλ στα social media.

Αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη της γνωστής Τουρκάλας ηθοποιού Μελίσα Ντονγκέλ πως ο πατέρας της την βίαζε και τη χτυπούσε από την ηλικία των 15 ετών.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η 21χρονη σήμερα γυναίκα, η μητέρα της δυσπιστούσε, στην αρχή, απέναντι στην κόρη της. Αργότερα, όταν συνειδητοποίησε την αλήθεια, είπε στη Μελίσα να μην αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά Elif, μίλησε ανοικτά για το παρελθόν της, με αφορμή την προσπάθεια της να διεκδικήσει από τον πατέρα της την κηδεμονία της ανήλικης αδερφής της.

Ο πατέρας της Ντονγκέλ βρίσκεται στη φυλακή, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εκτίοντας ποινή για την κακοποίηση της κόρης όσο και της συζύγου του. Συνελήφθη και φυλακίστηκε όσο η νεαρή ηθοποιός δεχόταν ψυχολογική υποστήριξη, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ξεπεράσει το τραύμα που της προξένησε, σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ της γείτονος.

Η υπόθεση της Ντονγκέλ έχει πάρει διαστάσεις, καθώς ένα κίνημα #MeToo φαίνεται να ανθίζει και στην Τουρκία – όπως συνέβη και στη χώρα μας, οι καταγγελίες από τους εργαζόμενους στο θέαμα είναι πολλές.

Σε συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων αυτών, εξάλλου, πλήθος καλλιτεχνών – και όχι μόνο – σπεύδει να στηρίξει την 21χρονη δημόσια, μέσω του hashtag #YalnzDegilsnMelisaDongel (σ.σ. «Μελίσα Ντονγκέλ δεν είσαι μόνη»), ζητώντας, παράλληλα, την αλλαγή της νομοθεσίας για τις υποθέσεις κακοποίησης.

