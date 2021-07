Αθλητικά

Euro 2020 - Τελικός: Η κούπα θα μείνει στο Λονδίνο ή θα πάει στη Ρώμη;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιταλία και Αγγλία κοντράρονται στο «Γουέμπλεϊ» με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.



Η ώρα της κρίσης έφτασε. «Is itcoming home or to Rome?», είναι το ερώτημα των φίλων του ποδοσφαίρου, καθώς Ιταλία και Αγγλία κοντράρονται στο «Γουέμπλεϊ» με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Έπειτα από δύο «επικούς» ημιτελικούς, το Λονδίνο φιλοξενεί πλέον τον μεγάλο τελικό, ο οποίος, για πρώτη φορά στην Ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, θα έχει παρούσα την Αγγλία. Από το θρίαμβό τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, στο παλιό «Γουέμπλεϊ», τα «τρία λιοντάρια» είχαν αποτύχει να κερδίσουν σε πέντε εμφανίσεις τους σε ημιτελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (στα EURO 1968 και 1996, στα Μουντιάλ 1990 και 2018 και στο Nations League 2019). Αυτήν την φορά, ωστόσο, τα κατάφεραν έχοντας αποκλείσει στη νοκ άουτ φάση του EURO 2020, τις Γερμανία και Ουκρανία και, στην παράταση την περασμένη Τετάρτη (7/7), την Δανία. Μπορεί οι «βίκινγκς» να έγιναν η πρώτη χώρα που «μάτωσε» την εστία του Τζόρνταν Πίκφορντ στο τουρνουά, ωστόσο οι Άγγλοι έχουν την ευκαιρία να βάλουν τέλος σε μία «κατάρα» που τους... κυνηγά 55 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια, για να το καταφέρουν θα πρέπει «να ξεπεράσουμε ένα τεράστιο εμπόδιο που έχουμε μπροστά μας», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ καθώς η Ιταλία «είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει αμυντικούς-πολεμιστές που θα κάνουν τα πάντα για να μας σταματήσουν».

Ο μοναδικός τίτλος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει η Ιταλία... χάνεται στο μακρινό 1968, όταν ήταν η «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης. Έκτοτε, οι «ατζούρι» ηττήθηκαν στους τελικούς του 2000 και του 2012, αν και στο πέρασμα των χρόνων κατάφεραν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές ακόμα δύο φορές, από τις τέσσερις συνολικά. Η Ιταλία επικράτησε της Ισπανίας στη διαδικασία των πέναλτι, στον ημιτελικό της περασμένης Τρίτης. Τυπικά μπήκε... φρένο στο εντυπωσιακό σερί των 13 νικών (και των 15 σε προκριματική και τελική φάση EURO, που είναι και το ρεκόρ), ωστόσο παραμένει αήττητη εδώ και 33 αγώνες (27 νίκες, έξι ισοπαλίες). Πραγματικά αναγεννημένη υπό τις οδηγίες του Ρομπέρτο Μαντσίνι, μια εθνική που δεν κατάφερε καν να δώσει «το παρών» στην τελική φάση του Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018. Ωστόσο, η μη παρουσία τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν εμπόδισε τις Τσεχοσλοβακία (1976), Δανία (1992) και Ελλάδα (2004) να κατακτήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός, «δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση εδώ και τρία χρόνια. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι, αλλά είμαστε κοντά στο να τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την πίεση που θα ασκήσει το γεμάτο «Γουέμπλεϊ» στους Άγγλους».

Ο μεγάλος τελικός του Euro 2020 θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 την Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής 11 Ιουλίου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020:

22:00 Γουέμπλεϊ (Λονδίνο): Ιταλία - Αγγλία

Διαιτητής: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)

Βοηθοί: Σάντερ φαν Ρέκελ (Ολλανδία), Έρβιν Τσάινστρα (Ολλανδία)

4ος Διαιτητής: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Video Assistant Referee: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία)

Πιθανές Συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα – Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Έμερσον – Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Βεράτι – Κιέζα, Ιμόμπιλε, Ινσίνιε.

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ – Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Σο – Φίλιπς, Ράις – Σάκα, Μάουντ, Στέρλινγκ – Κέιν.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση – Πέτσας: Επανεξετάζεται το πλαίσιο λειτουργίας

Πανελλήνιες 2021 - Βάσεις: Οι πρώτες εκτιμήσεις

Έρικσεν: Πώς μπορεί να αποφευχθεί ο αιφνίδιος θάνατος στους αθλητές