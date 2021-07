Κοινωνία

Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα ξημερώματα, για πυρκαγιά που ξέσπασε σε στο κέντρο της Αθήνας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα που βρίσκεται σε ισόγειο στην συμβολή των οδών Ζήνωνος και Μενάνδρου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος εγκλωβισμός ήτραυματισμός.

