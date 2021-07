Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Δείτε αναλυτικά πόσα κρούσματα καταγράφηκαν σε κάθε περιοχή της χώρας, το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στις υγειονομικές Αρχές για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού, που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 1465 νέα κρούσματα κορονοϊού και 5 θανάτους ασθενών.

Τα 639 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττική, ενώ και σήμερα στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ηράκλειο με 81. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 76, ενώ πολύ ψηλά βρίσκεται και σήμερα το Ρέθυμνο με 60.

Δείτε αναλυτικά τα κρούσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα

