Κορονοϊός – Αυστρία: εμβολιασμοί χωρίς ραντεβού

Οι εμβολιασμοί γίνονται μέσα σε κοντέινερ που έχουν εγκατασταθεί σε κεντρικά σημεία της Βιέννης, μόνο με την επίδειξη ταυτότητας από τους πολίτες.

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα συμπεράσματα που εξάγουν οι αρμόδιοι από την πραγματοποίηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, με σημαντική προσέλευση, των πρώτων εμβολιασμών σε δύο κομβικά σημεία της Βιέννης, χωρίς προηγούμενο "ραντεβού" και μόνον με την επίδειξη ταυτότητας.

Πρόκειται για τα εμβολιαστικά κέντρα σε κοντέινερ που έχουν εγκατασταθεί, αφενός στην τεράστια Πλατεία του Δημαρχείου της Βιέννης, όπου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου -- που θα είναι δυνατοί οι εκεί εμβολιασμοί -- πραγματοποιείται το διάσημο, Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Όπερας και Οπερέτας, και αφετέρου σε συγκεκριμένο σημείο στο Νησί του Δούναβη που αποτελεί προσφιλή θέρετρο των κατοίκων της πόλης και εκτείνεται σε ένα μήκος 14 χιλιομέτρων.

Στα δύο αυτά κομβικά σημεία υπάρχει η δυνατότητα να εμβολιαστεί κανείς χωρίς να έχει προηγουμένως κλείσει ραντεβού, με την επίδειξη ταυτότητας, και -- εάν διαθέτει -- της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας (υγειονομικής ασφάλισης), ενώ εάν δεν επιθυμεί τον άμεσο εμβολιασμό του μπορεί επί τόπου να κλείσει ραντεβού για αργότερα.

Και στις δύο περιπτώσεις, για τις ηλικίες άνω των 18 ετών προβλέπεται εμβολιασμός με το εμβόλιο μίας δόσης της Johnson & Johnson, και για τις ηλικίες κάτω των 18 ετών εκείνο της Biontech/Pfizer, για το οποίο η δεύτερη δόση εμβολιασμού θα ακολουθήσει στο μεγάλο κέντρο εμβολιασμών στο Κέντρο Συνεδρίων της Βιέννης, δίπλα στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη στην όχθη του Δούναβη στην πλευρά της Νέας Βιέννης.

Από το Σάββατο σημειώθηκε αύξηση των νέων λοιμώξεων στη Βιέννη, όπου αναφέρθηκαν 86 νέες περιπτώσεις την Κυριακή, έναντι των 74 το Σάββατο.

Υπήρχαν την Κυριακή συνολικά 159 νέες λοιμώξεις σε όλη την Αυστρία - αρκετά περισσότερες από τον μέσο όρο για τις τελευταίες επτά ημέρες (125), και ήταν υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με την περασμένη Κυριακή όταν είχαν ανέλθει σε 75.

