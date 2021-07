Οι Bucks “ζωντανοί” με… 40άρα του Αντετοκούνμπο

Απίστευτος Giannis κατάφερε να..βάλει το χεράκι του και να κρατήσει ζωντανούς τους Bucks.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει για άλλη μία φορά πράγματα και... θαύματα (41 π., 13 ρ.), οι Μιλγουόκι Μπακς μετέτρεψαν σε... περίπατο το Game 3 των εφετινών τελικών του NBA κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, νίκησαν με 120-100 μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά κι έμειναν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση του δεύτερου τίτλου της Ιστορίας του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του γηπέδου και βοήθησε τους Μπακς να πάρουν διαφορά νίκης στη δεύτερη και τρίτη περίοδο. «Κλειδί» για τη νίκη των «ελαφιών» η εξαιρετική άμυνα πάνω στον Ντέβιν Μπούκερ (10 π., 3/14 σουτ), άξιοι «υπασπιστές» του «Giannis» οι Χόλιντεϊ και Μίντλετον στα σημεία που «έχτισαν» τη διαφορά τους οι Μπακς.

Giannis is one of two players (Shaq) in NBA history to have 40+ points and 10+ rebounds in back-to-back Finals games.@MotorolaUS | #FearTheDeer pic.twitter.com/d22EPWmv9E