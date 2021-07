Πολιτική

Κορονοϊός – Τρεμόπουλος: μαθαίνω ξανά να καταπίνω

Την περιπέτειά του με τον κορονοϊό περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί βάρος στο φάρμακο.

Για τον «Γολγοθά» του με τον κορονοϊό μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο οποίος τέσσερις μήνες μετά βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης.

Όπως είπε, πέρασε «τρεις πνευμονίες» και διαβεβαίωσε πως «ο ιός υπάρχει και είναι φονικός».

«Έχω δει ανθρώπους να μπαίνουν στις ΜΕΘ και να μη βγαίνουν ποτέ. Έναν στους δύο πεθαίνει», σημείωσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν φοβήθηκε, είπε πως «δεν είχε το χρόνο», αφού ξεκίνησε με πυρετό και βήχα, πήγε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διασωληνώθηκε για 22 μέρες και έπειτα «δεν είχε επαφή». Περιέγραψε δε όνειρα «υπερπαραγωγή στα όρια της πραγματικότητας».

«Έμαθα να περπατάω εξ αρχής. Και τώρα ακόμα πηγαίνω με το Πι. Μετά από τόσο καιρό αποδιαρθρώνονται όλες οι λειτουργίες, έμαθα ξανά να καταπίνω», είπε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο ότι, «δεν είμαι εγώ που θα θεωρήσει ότι ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός».

«Πολλοί είναι επιφυλακτικοί, αλλά εξακολουθώ θα υποστηρίζω ότι είναι προσωπική επιλογή», εξήγησε, τονίζοντας ότι, «δεν έχει δοθεί το βάρος που θα έπρεπε στο φάρμακο» και συμπλήρωσε πως «αν δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια, θα ξαναδούμε αυτό που ζήσαμε».

Σχετικά με το αν τηρούσε τα μέτρα, είπε «απολύτως» και ως απόδειξη των λεγομένων του, είπε πως ούτε η σύζυγος ούτε οι γιοι του κόλλησαν.

«Θα ήθελα να ακουστεί η αναζήτηση των αιτίων. Μπαίνουμε σε άλλη φάση», ήταν το μήνυμά του.

