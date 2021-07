Υγεία - Περιβάλλον

Self test για παιδιά 5 - 11 ετών τον Ιούλιο

Επέκταση του μέτρου της δωρεάν διάθεσης αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για την ανίχνευση κορονοϊού.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας:

«Επεκτείνεται η διάθεση των αυτοδιαγνωστικών τεστ Ιουλίου και για τις ηλικίες από 5 έως 11 ετών. Η διάθεση θα γίνεται μέσω των φαρμακείων μέχρι την Παρασκευή 16/7.

Ως εκ τούτου, δικαιούχοι των τεσσάρων (4) αυτοδιαγνωστικών τεστ (self-tests) του μηνός Ιουλίου είναι πλέον:

Όλα τα άτομα ηλικίας 5-11 ετών, εφόσον οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα).

Όλα τα άτομα ηλικίας 12-17 ετών, εφόσον οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα).

Όλα τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ.

Όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Οι πολίτες οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, εξαιρούνται της υποχρέωσης».

