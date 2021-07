Πολιτική

Χρυσόγονος για νέα μέτρα: Στα όρια της συνταγματικότητας η αναστολή εργασίας

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου αναλύει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

«Δεν υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμό αποφάσεων, για να δούμε τι θα πουν τα δικαστήρια» για την αναστολή ως μέτρο απέναντι στην άρνηση κατηγοριών εργαζομένων που αρνούνται να εμβολιαστούν και τώρα τους επιβάλλεται, εξήγησε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Κώστας Χρυσόγονος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

«Σύμφωνα, πάντως, με το σύνταγμα των ΗΠΑ η υποχρεωτικότητα ορισμένων εμβολιασμών» είναι συνταγματική.

Εκφράζοντας την προσωπική του άποψη και όχι επικαλούμενος δικαστικά δεδομένα, είπε πως «δεν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα με ποινικές κυρώσεις. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κίνητρα και αντικίνητρα για τον εμβολιασμό ή μη».

Ερωτηθείς αν είναι στα όρια της συνταγματικότητας η αναστολή εργασίας στην περίπτωση που εργαζόμενοι σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων ή υγειονομικούς – που υποχρεώνονται να εμβολιαστούν – εξέφρασε θετική άποψη, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «υπέρμετρο περιορισμό την απόλυση» που έχει μόνιμο χαρακτήρα, σε αντίθεση με την πανδημία που έχει παροδικό χαρακτήρα και πρότεινε «αναστολή εργασίας μέχρι ορισμένη ημερομηνία, με δυνατότητα ανανέωσης».

«Οι ποινικές κυρώσεις είναι αντισυνταγματικές. Δεν μπορείς να του πεις αν δεν εμβολιαστείς θα σε πάω φυλακή», εξήγησε.

Σχετικά με την υπόθεση των ΕΜΑΚ, εκτίμησε ότι, «δεν απορρίφθηκε η προσφυγή» και χαρακτήρισε «σχετικώς ξεκάθαρη» την υπόθεση, αφού «μεταθέτει σε άλλη υπηρεσία, που θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της συνταγματικότητας».

«Αν έχουμε απόλυση είναι υπέρμετρος περιορισμός, αφού ξεπερνά τη διάρκεια της πανδημίας. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί κάποιο επίδομα, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», κατέληξε.

