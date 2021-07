Κοινωνία

Όλυμπος: Silver alert για τον ορειβάτη που αγνοείται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για τον ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο. Μόνο το σακίδιο του έχει βρεθεί.



Άκαρπες παραμένουν μέχρι σήμερα οι έρευνες για τον αγνοούμενο ορειβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν από τις 4 Ιουλίου.

Αστυνομία, πυροσβεστική και ελληνική ομάδα διάσωσης μέχρι και χθες σάρωναν την περιοχή του Ολύμπου ακόμα και με drones.

Το μόνο στοιχείο που κατάφεραν να βρουν ήταν το σακίδιο του 36χρονου, το οποίο είχε μέσα το κινητό του και το τάμπλετ.

Σήμερα μετά από αίτημα της οικογένειας δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα στοιχεία του ορειβάτη καθώς και φωτογραφίες. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε μαύρη μπλούζα με στάμπα, μπλε σορτσάκι και χοντρά καφέ ορειβατικά μποτάκια. Φοράει σκουλαρίκι και στα δύο αυτιά

Το Σάββατο 3/7/2021 ξεκίνησε από το Άνω Πηγάδι Λιτοχώρου πεζός για ορειβασία στο όρος Όλυμπος. Την ίδια μέρα επικοινώνησε με τους οικείους του από την περιοχή Λιβαδάκια, όπου και κατασκήνωσε με σκοπό να συνεχίσει τον περίπατό του στις γύρω περιοχές. Έκτοτε, το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει στοιχεία ας επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.