Πολιτική

Πολάκης: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός καταπατά την ελευθερία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την άποψη ότι τα μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού καταπατούν το δικαίωμα της ελευθερίας εξέφρασε, στη Βουλή, ο Παύλος Πολάκης.

Διαφωνεί με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ο Παύλος Πολάκης...

Ο κ. Πολάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, και σχολιάζοντας το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, τόνισε: «Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, η ελευθερία μετά τις αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις του 17ου και 18ου αιώνα και στις αστικές του 20ου είναι αυθύπαρκτο αξίωμα της ανθρώπινη ύπαρξης και έτσι καταγράφεται στα Συντάγματα. Δεν είναι προνόμιο το οποίο το ορίζει, την εφαρμογή και το εύρος του, εσείς ο πρωθυπουργός ως ελέω θεου μονάρχης του Μεσαίων».

Μάλιστα, πήγε και ένα βήμα παραπέρα υποστηρίζοντας ότι το διάγγελμα της Δευτέρας αποτελεί ένα μήνυμα διχασμού, το οποίο προωθεί κοινωνικό αυτοματισμό και κανιβαλισμό. «Κανει κακό στην εμβολιαστική προσπάθεια. Και είναι η απέλπιδα προσπάθεια να καλύψετε την καταστροφική πορεία πανδημίας με 13,5 χιλιάδες θανάτους με τους 8 χιλιάδες εκτός ΜΕΘ εκ των οποίων οι 6 χιλιάδες θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν φέρνατε φάρμακα που σας είπαμε», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας - Υποχρεωτικός εμβολιασμός: αποχή από την εργασία άνευ αποδοχών για τους απείθαρχους

Αναδρομικά συνταξιούχων: Λογισμικό... μπλόκο στην καταβολή τους

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 46χρονος