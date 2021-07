Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος για εμβολιασμό: Ελεύθερη επιλογή από τους πιστούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου μετα τη συνάντηση με Κικίλια και Τσιόδρα.

«Ελεύθερη επιλογή ο εμβολιασμός» αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Αυτό επισημαίνεται στο ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, που βγήκε μετά τη συνάντηση με τον Βασίλη Κικίλια και τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Ότι δηλαδή, πρέπει να είναι ελεύθερη η επιλογή του εμβολιασμού για τον κορονοϊό και μάλιστα, συστήνεται «προσευχητική εγρήγορση και συχνή συμμετοχή στην λατρευτική της ζωή».

Διαχωρίζει, πάντως, τη θέση της από «φωνές» ιερέων που μιλούν για το θέμα, τονίζοντας ότι μόνη αρμόδια να εκφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας είναι η Ιερά Σύνοδος και ο εκπρόσωπός της.

Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου

Σήμερα, Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, κατά την πρώτη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 164ης Συνοδικής Περιόδου για τον μήνα Ιούλιο υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, o Μακαριώτατος Πρόεδρος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Μητροπολίτες υποδέχθηκαν τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια και τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σωτήριο Τσιόδρα.

Μετά την συνάντηση, ο κ. Κικίλιας, αφού ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την φιλοξενία και την υποδοχή, δήλωσε ότι ζήτησε την στήριξη της Εκκλησίας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω ενημερωτικών δράσεων, έτσι ώστε όσοι έχουν αμφιβολία και φόβους, να εμβολιασθούν για να προστατευθεί το αγαθό της ζωής.

Ακολούθως ο κ. Τσιόδρας χαρακτήρισε εποικοδομητική την συνάντηση και τόνισε ιδιαίτερα ότι αυτή την στιγμή της μεγάλης διασποράς του ιού στην κοινωνία, ήταν χρήσιμο να ζητηθεί ο υποστηρικτικός λόγος από την Ιεραρχία στο πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία είμαστε συνοδοιπόροι στην αναζήτηση της αλήθειας και ελπίζουμε με τον εμβολιασμό να επανέλθουμε σε μία κανονικότητα.

Από την πλευρά του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος έκανε λόγο για μια χρήσιμη και κρίσιμη συνάντηση τονίζοντας τα εξής: «Αφιερώσαμε λίγη ώρα για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων, τόσο από την πλευρά των επισκεπτών εισηγητών, όσο και από την πλευρά των Μελών της ΔΙΣ, ώστε να βοηθήσουμε για το καλό του λαού μας. Ο κ. Υπουργός μάς μίλησε για πρακτικά θέματα και για σκέψεις αυτής της πορείας και για τα προβλήματα που παρουσιάζει η πανδημία. Ο κ. Καθηγητής μάς μίλησε για θέματα κυρίως της ειδικότητάς του. Έγιναν ερωταπαντήσεις και ακούστηκαν πολλές τοποθετήσεις. Εκείνο που βγαίνει σαν συμπέρασμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι ότι όλοι θέλουμε η προσπάθεια να συνεχιστεί όσο μπορούμε, και η Εκκλησία θα κάνει αυτήν την προσπάθεια μέσα στις πνευματικές διαδικασίες με τρόπο πατρικό, πατερικό με μόνο κίνητρο την αντιμετώπιση όλων αυτών των κακών αποτελεσμάτων και προβλημάτων που παρουσιάζει η πανδημία».

Μετά το πέρας της συνάντησης η ΔΙΣ συνέχισε την Συνεδρία Της και απεφάσισε:

α) Να αποσταλεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετική Εγκύκλιος προς τον Λαό με σκοπό την ενημέρωση των πιστών για την πνευματική και κανονική διδασκαλία της Εκκλησίας σε θέματα πανδημιών, συνιστώντας προσευχητική εγρήγορση και συχνή συμμετοχή στην λατρευτική Της ζωή.

β) Να συστήσει για μία ακόμη φορά την ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως την αποκλειστική και επιστημονικά ελεγμένη λύση αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού.

γ) Να υπενθυμίσει ότι μόνη αρμόδια να εκφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας της Ελλάδος επί όλων των ανακυπτόντων θεμάτων είναι η Δ.Ι.Σ. ως η διαρκής «συνοδική φωνή», ο Εκπρόσωπος δε Αυτής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας είναι ο μόνος εκφραστής των αποφάσεών Της προς τα Μέσα της Ενημερώσεως.

δ) Να ελέγξει και περιορίσει κάθε παράλογη και μεμονωμένη φωνή απάδουσα προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας και την μακραίωνη κανονική Της Παράδοση προκειμένου να αποφευχθεί ο σκανδαλισμός των πιστών και η διακινδύνευση της υγείας όλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - Πάνω από 1500 στην Αττική

Ηλιούπολη: Στη φυλακή ο αστυνομικός και ο πατέρας της 19χρονης

Καταδίωξη ανήλικου οδηγού: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικού