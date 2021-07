Κόσμος

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άνοιξαν πρεσβεία στο Τελ Αβίβ

Η πρώτη χώρα του Κόλπου που ανοίγει πρεσβεία στο Ισραήλ έγιναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παρών ο Πρόεδρος του Ισραήλ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν η πρώτη χώρα του Κόλπου που άνοιξε πρεσβεία στο Ισραήλ, ενώ ο απεσταλμένος τους χαιρέτισε τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες που θα φέρουν οι στενότερες σχέσεις, στη διάρκεια τελετής στην οποία παρευρέθη ο ισραηλινός πρόεδρος.

Λόγω της κοινής τους ανησυχίας σχετικά με το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν εξομάλυναν πέρυσι τις σχέσεις με το Ισραήλ στο πλαίσιο των λεγόμενων «Συμφωνιών του Αβραάμ» που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια το Σουδάν και το Μαρόκο έκαναν επίσης κινήσεις για την εγκαθίδρυση σχέσεων με το Ισραήλ.

Το άνοιγμα της πρεσβείας, η οποία βρίσκεται στο κτίριο του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ, πραγματοποιήθηκε μετά τα εγκαίνια της πρεσβείας του Ισραήλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον προηγούμενο μήνα.

«Μετά την εξομάλυνση των σχέσεων ... είδαμε για πρώτη φορά συνομιλίες για εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΑΕ Μοχάμεντ Αλ Χάτζα, αφού ύψωσε τη σημαία της χώρας του έξω από το κτίριο.

«Υπογράψαμε μείζονες συμφωνίες σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένης της οικονομίας, των αεροπορικών ταξιδιών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε το άνοιγμα της πρεσβείας «σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας προς το μέλλον, την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια» για τη Μέση Ανατολή.

«Το να δεις τη σημαία των Εμιράτων να κυματίζει υπερήφανα στο Τελ Αβίβ έμοιαζε μακρινό όνειρο πριν από ένα χρόνο», δήλωσε. «Από πολλές πλευρές τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι πιο φυσικό και κανονικό».

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος βρέθηκε τον περασμένο μήνα στα Εμιράτα για να εγκαινιάσει την προσωρινή πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμπού Ντάμπι και προξενείο στο Ντουμπάι, δήλωσε πως το διμερές εμπόριο υπερέβη τα 675 εκατ. δολάρια μετά την εξομάλυνση και πως περιμένει περισσότερες συμφωνίες.

Οι Παλαιστίνιοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους γι' αυτή την περιφερειακή προσέγγιση, καθώς θέλουν να ικανοποιηθούν πρώτα τα αιτήματά τους για μια κρατική υπόσταση χωρίς ισραηλινή κατοχή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν πέρυσι πως οι συμφωνίες, που έγιναν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και αμφισβητούν την υιοθέτηση των παλαιστινιακών φιλοδοξιών ως μείζονος κινητήρα της αραβικής πολιτικής, θα ωφελήσουν τελικά τους Παλαιστινίους.

