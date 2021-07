Οικονομία

Σταϊκούρας: Αύριο οι αποφάσεις για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους θα αφορά η ρύθμιση. Οι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου για τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις για την οικονομία και τα πρωτογενή πλεονάσματα και το «Ελλάδα 2.0».

Στην τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών αύριο, στο πλαίσιο της 11ης αξιολόγησης, θα υπάρξει κατάληξη για τη νέα ρύθμιση που θα αφορά στα χρέη της πανδημίας, από τον Μάρτιο 2020 έως τώρα. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι «ουσιαστικά έχουμε καταλήξει στη βέλτιστη λύση».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα ρύθμιση θα αφορά στο τμήμα της κοινωνίας που πλήττεται, ήτοι σε όσους περιλαμβάνονται στη διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ του Απριλίου, σε όσους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ή στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στους ιδιοκτήτες ακινήτων με «Δήλωση Covid» και στους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ. Ο κ. Σταϊκούρας δεν θέλησε να προσδιορίσει το ύψος των δόσεων, λέγοντας ωστόσο ότι «θα είναι κάτι καλύτερο σε δόσεις (σ.σ. από τη σημερινή ρύθμιση των 24- 48 δόσεων), για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και για περισσότερο κόσμο».

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός αποσαφήνισε παράλληλα, ότι δεν θα επεκταθεί στην εστίαση και σε άλλους κλάδους το μέτρο της απαλλαγής από τα ενοίκια, αλλά τον Ιούλιο θα περιοριστεί σε λίγους κλάδους που μένουν κλειστοί με κυβερνητική εντολή. Ανέφερε επίσης, ότι έως τώρα το κράτος έχει καταβάλει 650 εκατ. ευρώ σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «κουρεμένα» ενοίκια που εισέπραξαν.

Σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, είπε ότι βρίσκεται εντός των υπολογισμών και των πρόσφατων εκτιμήσεων. Δήλωσε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι περίπου 34 δισ. ευρώ (στο επίπεδο προ κρίσης) και επεσήμανε ότι, με βάση τους πρόδρομους δείκτες του β' τριμήνου, ο στόχος για ανάπτυξη 3,6% «θα επιτευχθεί με άνεση και ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι η οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί «με πολύ υψηλότερους ρυθμούς, αλλά λόγω της αβεβαιότητας μένουμε στο 3,6%».

Ερωτηθείς τι θα γίνει εάν απαιτηθούν νέα μέτρα στήριξης εξαιτίας μιας επέκτασης της πανδημίας, είπε πως υπάρχουν ποσά περίπου 4- 4,5 δισ. ευρώ για μέτρα, τα οποία δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί. Και έφερε ως παραδείγματα, το πρόγραμμα «Γέφυρα» (περίπου 75.000 πολίτες έχουν έως τώρα απορροφήσει 165 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα), τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για την εστίαση, τον τουρισμό, τους παιδότοπους και τα γυμναστήρια, καθώς και το πρόγραμμα συμψηφισμού πάγιων δαπανών επιχειρήσεων με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (εκτίμησε ότι δικαιούχοι θα είναι περίπου 30.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 10.000 στην εστίαση, οι 3.000 στον τουρισμό και οι 1.200 στο λιανεμπόριο).

Σχετικά με το «πράσινο φως» χθες από το Ecofin για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, επανέλαβε ότι έως το τέλος του μηνός θα εκταμιευθεί η προκαταβολή ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ (2/3 από επιχορηγήσεις και 1/3 από δάνεια) και έως το τέλος του έτους η πρώτη δόση ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Τα πρώτα ποσά από τις επιδοτήσεις θα οδεύσουν σε έργα που ήδη υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό κατάρτιση, όπως τα tablets και τα laptops σε μαθητές και φοιτητές, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και ο οδικός άξονας Ε65. Είπε, επίσης, ότι 1,5 δισ. ευρώ από τις επιχορηγήσεις (με μόχλευση θα ανέλθουν σε 3,5 δισ. ευρώ) θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο 3ος και 4ος άξονας του Σχεδίου θα αφορούν στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του συστήματος υγείας. Ενώ, για το σκέλος των δανείων θα υπάρξει νέα συζήτηση με τις τράπεζες και τους φορείς για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Τέλος, ερωτηθείς για την επαναφορά στην Ευρώπη των δημοσιονομικών στόχων, δήλωσε ότι οι συζητήσεις θα αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο. Επεσήμανε ότι η συζήτηση για το Πρόγραμμα Σταθερότητας δεν θα είναι εύκολη, αλλά αυτό πρέπει να έχει «πιο ρεαλιστικούς στόχους, μεγαλύτερη ευελιξία και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας». Και επανέλαβε ότι ο όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει θα χρησιμοποιείται για περαιτέρω μειώσεις φόρων και εισφορών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: πέθανε νεογέννητο μέσα σε ασθενοφόρο

Μιχαηλίδου για απολύσεις ανεμβολίαστων : “Λανθασμένη η διατύπωση μου”

Ιταλία: Οδηγός βγάζει παιδιά από φλεγόμενο σχολικό (βίντεο)