Euroleague: Το πρόγραμμα των “αιωνίων” για τη νέα σεζόν

Πότε είναι τα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την περίοδο 2021-2022. Αναλυτικά το πρόγραμμα.



Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σήμερα (14/7) το αγωνιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2022. Η νέα διοργάνωση άρχεται στις 30 Σεπτεμβρίου για τον Παναθηναϊκό, με αποστολή στη Γαλλία και την έδρα της Μονακό και μία ημέρα αργότερα (1η Οκτωβρίου) για τον Ολυμπιακό, που θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Μπασκόνια.

Το πρώτο ελληνικό clasico της εφετινής διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ και το δεύτερο στις 17 Μαρτίου στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής. Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ελληνικών συλλόγων:

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική : Μονακό - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική : Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

3η αγωνιστική : Μπασκόνια - Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική : Ρεάλ - Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική : Μακάμπι - Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική : Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

7η αγωνιστική : Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

8η αγωνιστική : Ερυθρος Αστέρας - Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική : Παναθηναϊκός - Ούνικς

10η αγωνιστική: Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική: Μπάγερν - Παναθηναϊκός

12η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ζενίτ

13η αγωνιστική: ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός

14η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Άλμπα

15η αγωνιστική: Αρμάνι - Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

17η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις

19η αγωνιστική: Άλμπα - Παναθηναϊκός

20η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ

21η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Μακάμπι

22η αγωνιστική: Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός

23η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

24η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ζενίτ

25η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός

26η αγωνιστική: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

27η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

28η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Αρμάνι

29η αγωνιστική: Ζενίτ - Παναθηναϊκός

30η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

31η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Μπάγερν

32η αγωνιστική: Ούνικς - Παναθηναϊκός

33η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ρεάλ

34η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός

To πρόγραμμα του Ολυμπιακού

1η αγωνιστική : Ολυμπιακός - Μπασκόνια

2η αγωνιστική : Ολυμπιακός -Ρεάλ

3η αγωνιστική : Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική : Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις

5η αγωνιστική : ΤΣΣΚΑ - Ολυμπιακός

6η αγωνιστική : Ολυμπιακός - Άλμπα

7η αγωνιστική : Ολυμπιακός - Φενέρ

8η αγωνιστική : Ολυμπιακός - Μονακό

9η αγωνιστική : Ζενίτ - Ολυμπιακός

10η αγωνιστική: Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός

11η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Μακάμπι

12η αγωνιστική: Αρμάνι - Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: Ούνικς - Ολυμπιακός

14η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός

15η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Μπάγερν

16η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

17η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ

19η αγωνιστική: Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

21η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Ζενίτ

22η αγωνιστική: Μακάμπι - Ολυμπιακός

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

24η αγωνιστική: Ρεάλ - Ολυμπιακός

25η αγωνιστική: Μπασκόνια - Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός

27η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Αρμάνι

28η αγωνιστική: Μπάγερν - Ολυμπιακός

29η αγωνιστική: Άλμπα - Ολυμπιακός

30η αγωνιστική: Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός

31η αγωνιστική: Μονακό - Ολυμπιακός

32η αγωνιστική: Βιλερμπάν - Ολυμπιακός

33η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

34η αγωνιστική: Ολυμπιακός - Ούνικς Καζάν