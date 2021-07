Κοινωνία

Λεωφόρος Βάρκιζας - Σουνίου: παρέμβαση για την οδική ασφάλεια (εικόνες)

Εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας έγιναν στη θέση «Ευκάλυπτα», ένα σημείο υψηλής επικινδυνότητας λόγω της πληθώρας τροχαίων ατυχημάτων.



Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών βελτίωσης της οδικής ασφάλειας που εκτέλεσε η Περιφέρεια Αττικής στο 44ο χιλιόμετρο της Παραλιακής Λεωφόρου Βάρκιζας-Σουνίου στη θέση «Ευκάλυπτα», ένα σημείο υψηλής επικινδυνότητας λόγω της πληθώρας τροχαίων ατυχημάτων, μετέβη το πρωί στην περιοχή ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινό.

Στο σημείο παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι Σαρωνικού Π. Φιλίππου και Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, ο αρμόδιος εντεταλμένος Περιφερειακός σύμβουλος Αθ. Κατσιγιάννης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού Δ. Ράπτη, ο Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κίμων Λογοθέτης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Π. Καρυώτης, Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη.

Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την άμεση ανταπόκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες σε διάστημα περίπου 20 ημερών πραγματοποίησαν στενευμένες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στο 44ο χιλιόμετρο της Παραλιακής Λεωφόρου Βάρκιζας-Σουνίου στη θέση «Ευκάλυπτα». Στο διάστημα αυτό έγιναν εργασίες βελτίωσης οδικής ασφάλειας σε συνολικό μήκος 700 μέτρων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση με νέο αντιολισθηρό τάπητα, μπήκαν νέες διαγραμμίσεις, τοποθετήθηκαν «μάτια γάτας» στη διαχωριστική γραμμή καθώς και ειδικές ταινίες, οι οποίες προκαλούν ήχο με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των οδηγών κάθετα στο οδόστρωμα.

Παράλληλα, έγινε και κάθετη διαγράμμιση με πορτοκαλί χρώμα προκειμένου να τονιστεί η επικινδυνότητα της περιοχής, τοποθετήθηκαν πινακίδες, οι οποίες προειδοποιούν τους οδηγούς για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου, αλλά και ειδικές συσκευές, οι οποίες αυτόματα μετρούν την ταχύτητα του διερχόμενου οχήματος, μία στην κατεύθυνση προς Σούνιο και μία στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε τα εξής:

«Βρισκόμαστε στο 44ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Βάρκιζας- Σουνίου, ένα σημείο υψηλής επικινδυνότητας καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί εδώ πολλά τροχαία ατυχήματα, λόγω της υψηλής ταχύτητας που αναπτύσσουν οι οδηγοί.

Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, προχωρήσαμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα. Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας, τις οποίες και θέλω να ευχαριστήσω για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους, προχώρησαν σε νέες ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις, σύγχρονα συστήματα καταγραφής της ταχύτητας των οδηγών αλλά και βοηθητικές οδικές σημάνσεις σε μία έκταση συνολικού μήκους περίπου 700 μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν σταματάμε εδώ. Θα συνεχίσουμε και με περαιτέρω παρεμβάσεις τόσο στο συγκεκριμένο σημείο, όσο και σε ολόκληρη τη Λεωφόρο Βάρκιζας-Σουνίου, βάση συγκεκριμένων μελετών που έχει εκπονήσει η αρμόδια υπηρεσία μας. Προτεραιότητά μας είναι αυτή την ώρα να περιορίσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο και νέων τροχαίων ατυχημάτων που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, αλλά και να συμβάλλουμε στην καλύτερη ενημέρωση των οδηγών σε ζητήματα οδικής ασφάλειας. Ως διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, επενδύουμε στην οδική ασφάλεια καθώς για εμάς η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξία αδιαπραγμάτευτη».

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θεωρούμε πάρα πολύ θετικές τις πρώτες παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στην παραλιακή Λεωφόρο από την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να βελτιωθούν τα συγκοινωνιακά προβλήματα γιατί είναι ένας δρόμος που δημιουργεί πάρα πολλά ατυχήματα και βλέπετε καθημερινά τι γίνεται».





