Τεχνολογία - Επιστήμη

Digea: αλλαγή συχνοτήτων στην Αρκαδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να κάνουν οι τηλεθεατές στους δέκτες τους, μετά τον επανακαθορισμό των συχνοτήτων των τηλεοπτικών σταθμών Εθνικής Εμβέλειας

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από την Digea, “Tην Παρασκευή 16/7/2021, σύμφωνα και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22176, ΦΕΚ Β’ 3011, 8/7/2021, η ΕΡΤ και η Digea, θα προχωρήσουν σε αλλαγή συχνοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παρεμβολών.

Η αλλαγή συχνοτήτων θα επηρεάσει τους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας, θα πραγματοποιηθεί τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 16 Ιουλίου 2021 και τα Κέντρα Εκπομπής που θα επηρεαστούν είναι:

Οι τηλεθεατές των περιοχών που καλύπτονται από τα συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής θα χρειαστεί να προβούν σε επανασυντονισμό (αυτόματο ή χειροκίνητο – συχνότητες 23/490 ΜΗz, 24/498 MHz & 25/506 ΜΗz) των τηλεοπτικών δεκτών τους για τη λήψη των καναλιών από τις νέες συχνότητες».

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο: η Τζάκρη, η “προσωρινή άδεια” και οι αντιδράσεις

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο από το μαχαίρωμα ανηλίκων σε 14χρονο

Φωτιά στην Πέρδικα Αλμυρού