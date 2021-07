Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Αραούχο έφτασε στην Αθήνα (εικόνες)

Ο Αργεντινός στράικερ γνώρισε την αποθέωση από φίλους των «κιτρινόμαυρων» που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν.



Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρχιο Αραούχο για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ, μετά την Λας Πάλμας.

Ο Αργεντινός στράικερ έφτασε από τις αφίξεις του «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και γνώρισε την αποθέωση από φίλους των «κιτρινόμαυρων» που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο 29χρονος «Τσίνο» θα ξεκινήσει άμεσα τα ιατρικά τεστ ώστε να υπογράψει το πρωί της Πέμπτης και το βράδυ (15/7, 21:30) να παρακολουθήσει το φιλικό της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο ΟΑΚΑ.

Θα αποτελέσει το έκτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, μετά τους Στάνκοβιτς, Παρρά, Μήτογλου, Τζαβέλλα και Λε Ταλέκ.

