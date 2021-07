Κόσμος

Αφρική: πέταξε την κόρη της από φλεγόμενο κτήριο (βίντεο)

Από τύχη, με θαύμα και τη βοήθεια περαστικών γλίτωσε η ζωή ενός κοριτσιού δύο ετών, όταν η μητέρα του το πέταξε από τα παράθυρο.

Ένα κοριτσάκι δύο ετών επέζησε χωρίς να τραυματιστεί καθώς η μητέρα του στην προσπάθειά της να δραπετεύσει με την κόρη της από ένα φλεγόμενο πολυώροφο κτίριο στην νοτιοαφρικανική πόλη Ντάρμπαν την πέταξε από ένα παράθυρο σε μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονταν από κάτω.

Η μητέρα, η 26χρονη Ναλέντι Μανγιόνι δήλωσε στο Reuters χθες Τετάρτη ότι βρισκόταν στον 16ο όροφο όταν ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη. Έτρεξε να βγει από το κτίριο κατεβαίνοντας τις σκάλες μαζί με την κόρη της.

Η Μανγιόνι κατόρθωσε να φτάσει σε ένα περβάζι παραθύρου πάνω από το δρόμο και πέταξε το μικρό παιδί σε μια ομάδα ανθρώπων που βρισκόταν από κάτω, καθώς περαστικοί φώναζαν πανικόβλητοι.

«Αφού την πέταξα, κρατούσα το κεφάλι μου σοκαρισμένη, αλλά την έπιασαν», αφηγήθηκε η 26χρονη μητέρα έξω από το κτίριο κρατώντας στους ώμους της την κόρη της. «Εκείνη συνέχιζε να λέει ‘Μαμά με πέταξες εκεί κάτω’ Η?ταν τρομαγμένη».

«Αυτό που ήταν σημαντικό ήταν η κόρη μου να ξέφευγε… Δεν μπορούσα να διαφύγω μόνη μου και να την αφήσω πίσω», είπε η Μανγιόνι καθώς το κορίτσι, ντυμένο με ένα κόκκινο παλτό και κουκούλα, μουρμούριζε και χτυπούσε τα χέρια της.

Οι δυο τους στεκόντουσαν στο δρόμο μπροστά από πυρπολημένα και λεηλατημένα καταστήματα. Η Νότια Αφρική βιώνει μια από τις χειρότερες ταραχές στην μετα-απαρτχάιντ εποχή, που πυροδοτήθηκαν από τη σύλληψη του πρώην προέδρου Τζέικομπ Ζούμα την περασμένη εβδομάδα.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξέσπασαν το Σάββατο στην επαρχία ΚουαΖούλου-Νατάλ, τόπος καταγωγής του Ζούμα, γρήγορα μετατράπηκαν σε μαζικές λεηλασίες, εμπρησμούς και ταραχές στις επαρχίες Ντάρμπαν και Γιοχάνεσμπουργκ, το εμπορικό κέντρο της Νότιας Αφρικής.

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν τη ζωή τους στα βίαια επεισόδια.

