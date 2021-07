Τεχνολογία - Επιστήμη

Γραβάνης: οι ανεμβολίαστοι μας οδηγούν σε lockdown και χρεοκοπίες

Έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού προβλέπει στο αμέσως προσεχές διάστημα ο καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.



Ο καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης με ανάρτηση του στο Facebook προειδοποίησε για ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων ρίχνοντας την ευθύνη στους ανεβμολίαστους.

Ο κ. Γραβάνης, λίγες ώρες μετά τις κινητοποιήσεις των αρνητών του εμβολίου, προβλέπει ότι τις επόμενες εβδομάδες τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τις 7.000 ημερησίως και η ευθύνη θα βαραίνει τους ανεμβολίαστους.

Υποστήριξε επίσης ότι αυτή η ομάδα των πολιτών θα οδηγήσει τη χώρα σε νέο κλείσιμο που θα είναι καταστροφικό για την Ελληνική Οικονομία. Παράλληλα τόνισε ότι οι αρνητές με τη στάση τους είναι αυτοί που διχάζουν την κοινωνία μας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αχιλλέα Γραβάνη:

«Όταν σε 2-3 βδομάδες τα κρούσματα θα ξεπερνούν ίσως και κατά πολύ τις 6.000-7.000 ημερησίως και σε 4-6 βδομάδες οι κλινικές COVID-19 και οι ΜΕΘ θα αρχίσουν να γεμίζουν, οι τουρίστες θα ελαττώνονται τάχιστα (η Γερμανία ετοιμάζει οδηγία …), η οικονομία θα φρενάρει (ποιος άραγε θα έχει όρεξη για ψώνια και διασκέδαση). Οι ανεμβολιαστοι θα οδηγούν την χώρα σε κλείσιμο (έστω τοπικά), πάλι σε απώλειες δουλειών, σε χρεοκοπίες. Αυτή τη φορά δίχως σημαντική οικονομική στήριξη από την πολιτεία.

Την κοινωνία την διχάζουν αυτοί που θα συμβάλουν σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή οι ανεμβολιαστοι και οι εμφανείς και αφανείς υποστηρικτές τους. Σε αυτούς (πολίτες, πολιτικούς, επιστήμονες) θα οφείλεται η δυστυχία αυτή, σε αυτούς θα σταλεί ο λογαριασμός της οικονομικής δυσπραγίας, της οσμής αρρώστιας και θανάτου. Καθαρές κουβέντες, όχι πολιτικά ορθές ανευθυνότητες. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας θα έχει κάνει το καθήκον της, ως όφειλε και θα ζητά εξηγήσεις.

Η πολιτεία επίσης θα πρέπει με θάρρος και υπευθυνότητα να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες (εκπαιδευτικοί, σώματα ασφάλειας όπως έκανε στη ΕΜΑΚ, επαγγελματίες εστίασης, οδηγοί ταξί λεωφορείων, επαγγελματίες κοσμητικης/αισθητικής/άθλησης).

Και επιτέλους, οι ακαδημαϊκοί επιστημονικοί φορείς να ζητήσουν από τους ‘επιστήμονες’ και τους επιστημονιζοντες εμπόρους της δυστυχίας να τεκμηριώσουν τις επικίνδυνες για την δημόσια υγεία απόψεις τους».

