Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης χειρουργήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός των “ερυθρόλευκων” ήταν ο μεγάλος άτυχος της προετοιμασίας στην Αυστρία. Πότε εκτιμάται η επάνοδός του σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο Κώστας Φορτούνης, ο μεγάλος άτυχος της εφετινής προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην Αυστρία.

Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού τραυματίστηκε σοβαρά, παθαίνοντας ρήξη χιαστών στον φιλικό αγώνα με την Βόλφσμπεργκερ, αλλά ο χρόνος μετρά πια αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Θεσσαλός ποδοσφαιριστής και αρχηγός των “ερυθρόλευκων” υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού συνδέσμου αριστερού γόνατος, από τον γιατρό της πειραϊκής ομάδας, Χρήστο Θέο, στο νοσοκομείο Metropolitan.

Αν και ο χρόνος επανόδου του Φορτούνη δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί επακριβώς, εν τούτοις η εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις δείχνει πως απαιτείται ένα διάστημα από έξι έως οκτώ μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάμος: Φωτιά στους Βουρλιώτες (εικόνες)

Μιχάλης Αρβανίτης: συνελήφθη ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής

Δημόσιοι υπάλληλοι - Βορίδης: Στο πειθαρχικό όσοι αρνηθούν να εμβολιαστούν