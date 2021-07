Κοινωνία

Κηφισιά: έκλεβε αυτοκίνητα με τηλεχειριστήριο

Χωρίς ίχνος παραβίασης ήταν τα κλεμμένα αυτοκίνητα, που ο δράστης «τσίμπαγε» από την Κηφισιά και τη Νέα Ερυθραία.

Ένας 53χρονος Μαροκινός συνελήφθη, στην Κηφισιά, κατηγορούμενος για κλοπές από ΙΧ αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον περασμένο Απρίλιο, παρατηρήθηκε στις περιοχές Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας η δράση ατόμων που σε ώρες μεγάλης εμπορικής κίνησης, διέπρατταν κλοπές από οχήματα τα οποία πραγματοποιούσαν ολιγόλεπτη στάση.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι κλοπές πραγματοποιήθηκαν χωρίς ίχνη παραβίασης, ενώ ο δράστης χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (τηλεχειριστήριο) ή εκμεταλλευόταν σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα ξεκλείδωτα οχήματα.

Το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς συγκρότησε ειδική επιχειρησιακή ομάδα για την ταυτοποίηση των δραστών και έπειτα από έρευνες και αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας εκ των δραστών, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Στην κατοχή του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο τηλεχειριστήρια, με τη χρήση των οποίων απέτρεπε το κλείδωμα των οχημάτων που επιχειρούσαν οι οδηγοί κατά την αποβίβασή τους από αυτά.

Από την προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις κλοπών από ΙΧ αυτοκίνητα, στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

