Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για τα νέα μέτρα και την μετάλλαξη Δέλτα (βίντεο)

Η έξαρση της πανδημίας, τα αυξημένα κρούσματα, οι περιοχές που είναι “στο κόκκινο” και το νέο πλαίσιο περιορισμών που ισχύει στην αγορά.

Ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για την πορεία της εξάπλωσης του κορονοϊού, την έξαρση κρουσμάτων, την μετάλλαξη Δέλτα, τους εμβολιασμούς και τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ, έκαναν το απόγευμα της Πέμπτης οι:

Νίκος Χαρδαλιάς , Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,

, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Βάνα Παπαευαγγέλου , Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Γκίκας Μαγιορκίνης, Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Στην ενημέρωση συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, για θέματα που αφορούν το σύστημα Υγείας.

Εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν και τη Πέμπτη οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό που υπέκυψαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ παρατηρείται έκρηξη νέων κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες στην χώρα.

Σχεδόν τα μισά νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ αυξημένες είναι οι νέες μολύνσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως προκύπτει από τον "χάρτη" της γεωγραφικής κατανομής ανά περιφερειακή ενότητα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο εντοπισμός ακόμη πολλών κρουσμάτων από μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: