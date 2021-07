Κοινωνία

Κάλαμος: Φυτεία κάνναβης με σχεδόν 2.000 δενδρύλλια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων εξερεύνησης περιοχών πρόσφορων για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και καταστολής της δράσης καλλιεργητών, εντόπισε, με τη συνδρομή του ελικοπτέρου της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, σε δύσβατο σημείο σε ορεινή δασώδη περιοχή στον Κάλαμο Αττικής, φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης.

Πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω τόπο αστυνομική επιχείρηση, όπου εντοπίσθηκαν και εκριζώθηκαν 1.925 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 10 έως 75 εκατοστά, 210 νεαροί βλαστοί κάνναβης και κλαδιά κάνναβης βάρους 530 γραμμαρίων.

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίσθηκαν υλικά και εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ενεργείται προανάκριση για την ταυτοποίηση και εντοπισμό των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: δις ισόβια στον 45χρονο που έκαψε τους γονείς του

Κορονοϊός – Παγώνη: Χωρίς τείχος ανοσίας θα γυρίσουμε πάλι πίσω

Σάμος: Φωτιά στους Βουρλιώτες (εικόνες)