ΤΑΙΠΕΔ - ΔΕΠΑ Υποδομών: Δύο δεσμευτικές προσφορές για την αγορά της

Ποιοι είναι οι δύο μνηστήρες για την αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας.

Ακόμη ένα βήμα για την προώθηση των ιδιωτικοποίησεων έγινε την Πέμπτη.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), παρέλαβε δύο δεσμευτικές προσφορές για την από κοινού πώληση με την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» (ΕΛΠΕ) του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».

Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι (με αλφαβητική σειρά):

EP INVESTMENT ADVISORS ITALGAS SpA

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Η διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων, θα εκκινήσει άμεσα, ενώ στη συνέχεια, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

