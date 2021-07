Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Δέλτα - Παπαευαγγέλου: επείγει ο εμβολιασμός νέων και ατόμων 50 ετών και άνω

Νέο “καμπανάκι” για την χαλάρωση των μέτρων. Τι είπε για την αύξηση της διασποράς σε όλη την χώρα, τους νέους και τις διακοπές τους και τις νέες εισαγωγές στο ΕΣΥ.

«Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες πενταπλασιάστηκε ο μέσος αριθμός των κρουσμάτων ανά εβδομάδα», είπε η Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων «η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων είναι σταθερή στα 26 χρόνια», τονίζοντας ότι «τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ότι τα κρούσματα δεν αφορούν μόνο τους νέους, καθώς η διασπορά είναι παντού».

Η κ. Παπαευαγγέλου επεσήμανε ότι «υπάρχει αύξηση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες», εξηγώντας πως «η ιχνηλάτηση δείχνει ότι οι νέοι που γυρίζουν από διακοπές, μεταφέρουν την λοίμωξη στο οικογενειακό περιβάλλον», ενώ σε όλη την χώρα παρατηρείται αυξημένη μετάδοση εντός της οικογένειας ή του εργασιακού περιβάλλοντος.

Το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υπογράμμισε ότι «αυξήθηκε ο αριθμός των συμπολιτών μας που δεν ξέρουν ποιος τους κόλλησε, καθώς δεν αναφέρουν ούτε επαφή με κρούσμα ούτε δραστηριότητα με αυξημένο κίνδυνο».

Σημείωσε δε ότι «καθώς η διασπορά είναι μεγάλη, θα βρει τρόπο να φτάσει και στα ανεμβολίαστα άτομα», επισημαίνοντας ότι «είναι δραστικό να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη και να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας. Επείγει ο εμβολιασμός όλων των ανεμβολίαστων συμπολιτών μας άνω των 50 ετών, ενώ οι νέοι πρέπει να εμβολιαστούν πριν πάνε διακοπές, για να μην μεταφέρουν πίσω στο σπίτι και στους μεγαλύτερης ηλικίας συγγενείς τους τους τον κορονοϊό».

Υπενθύμισε μάλιστα ότι «ακόμη και αν νοσήσουν οι εμβολιασμένοι, θα νοσήσουν πολύ πιο ήπια».

Όπως ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου, «ευτυχώς, δεν βλέπουμε αύξηση κρουσμάτων σε άτομα άνω των 65 ετών», αν και όπως είπε, «5.300 νέα κρούσματα σε πολίτες άνω των 40 ετών έχουν καταγραφεί σε δύο εβδομάδες», λέγοντας ότι «κάποιοι εκ των πολιτών αυτών, θα χρειαστεί να νοσηλευτούν».

«Στο τέλος Ιουνίου ο δείκτης θετικότητας ήταν 1,3% και τώρα ανέρχεται σε 3,5%», τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.

«Πολλοί αναρωτιούνται πως φέτος το καλοκαίρι, που έχουμε το όπλο του εμβολίου, έχουμε περισσότερα κρούσματα. Ο ιός είναι πανέξυπνος και η μετάλλαξη Δέλτα έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων, παρότι το 59% του πληθυσμού έχει κάνει την πρώτη δόση. Φυσικά δεν φταίει μόνο ο ιός, αλλά και η χαλάρωση σε ότι αφορά την τήρηση των μέτρων», είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

«Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο έχει μειωθεί κι έτσι δεν υπάρχει επιβάρυνση στο σύστημα υγείας», προσέθεσε η κ. Παπαευαγγέλου, συμπληρώνοντας ότι «ένας στους δύο νέους ασθενείς είναι κάτω των 54 ετών. Ο αριθμός όσων χρήζουν διασωλήνωσης ή πεθαίνουν μειώνεται καθημερινά και έτσι βλέπουμε το νέο πρόσωπο της πανδημίας και οι περισσότεροι ασθενείς, παρακολουθούνται στο σπίτι».

Ανέφερε ακόμη ότι έχει αυξηθεί τελευταία και ο αριθμός των εφήβων πουνοσούν από κορονοϊό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτήν την στιγμή, στο Νοσοκομείο "Αττικόν'", που μάλιστα δεν ειναι νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται τρεις έφηβοι με Covid-19.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

