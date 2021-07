Κοινωνία

Μητροπολίτης Χρυσόστομος: να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και στην Εκκλησία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκανε λόγο για μειοψηφία και "ψεκασμένους" ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη για τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και τον κόσμο ολόκληρο.

Τραγικές χαρακτήρισε τις εικόνες στις συγκεντρώσεις από αρνητές των εμβολίων ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού παντού, αλλά και στις εκκλησίες.

Τόνισε ότι όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν βλάπτουν τους γύρω τους και το Κράτος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες.

Έκανε λόγο για μειοψηφία και "ψεκασμένους" ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη για τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και τον κόσμο ολόκληρο.

Έστειλε δε μήνυμα σε όσους δηλώνουν αντίθετοι στον εμβολιασμό: "Να πάνε να εμβολιαστούν. Θα είναι το καλύτερο παράδειγμα για όλους, για την οικογένειά τους και την κοινωνία".