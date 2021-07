Κοινωνία

“Στοχοποίηση” 21 αστυνομικών από αντιεξουσιαστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων αστυνομικών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Κατ’ επείγουσα προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μετά τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων 21 αστυνομικών - στην πλειονότητά τους εκλεγμένοι συνδικαλιστές από τη Θεσσαλονίκη - μέσω ανακοίνωσης σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η Εισαγγελία, με εγγραφή παραγγελία προς τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, ζητεί να διενεργηθεί έρευνα για να εντοπιστούν οι συντάκτες της ανακοίνωσης και να διερευνηθούν τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της απειλής κ.ά. Για την υπόθεση υποβλήθηκε και έγκληση στην Εισαγγελία.

Η ανακοίνωση, στην οποία δημοσιοποιούνται ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αστυνομικών, υπογράφεται από την αυτοαποκαλούμενη ομάδα “Οργάνωση Αναρχική Δράση”. Για «άδικη στοχοποίηση του αστυνομικού προσωπικού», έκανε - μεταξύ άλλων - λόγο σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Σιβηρία - Αεροσκάφος: Αίσιο τέλος στο θρίλερ

Ολυμπιακός: το “αντίο” του Ζοζέ Σα στη Θύρα 7