Κοινωνία

Φυλακές Μαλανδρίνου: Ηρωίνη είχε καταπιεί κρατούμενος (εικόνες)

Ναρκωτικά εντοπίστηκαν και σε δέμα που προοριζόταν για κρατούμενο στις φυλακές Νιγρίτας.

Ναρκωτικά εντοπίστηκαν χθες και σήμερα κατά τη διάρκεια ελέγχου και έρευνας στα Καταστήματα Κράτησης Μαλανδρίνου και Νιγρίτας, αντίστοιχα.

Συνολικά κατασχέθηκαν 115,1 γραμμάρια ηρωίνη και 1,8 γραμμάρια κάνναβη.

Πιο αναλυτικά:

Στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, το απόγευμα της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε εισερχόμενο κρατούμενο, διαπιστώθηκε να έχει προβεί στην κατάποση 51 συσκευασιών ηρωίνης, συνολικού βάρους 114,5 γραμμαρίων, τις οποίες απέβαλε το πρωί της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

Στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας, σήμερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε είδη που προοριζόταν για κρατούμενο, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με 0,6 γραμμάρια ηρωίνη και 1,8 γραμμάρια κάνναβη.

Και στις δύο περιπτώσεις, ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

