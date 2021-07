Κοινωνία

Κορονοϊός: Γονέας - αρνητής επιτέθηκε σε ομαδάρχη κατασκήνωσης

Σάλος από το επεισόδιο που κατέληξε με συλλήψεις και μηνύσεις.

(εικόνα αρχείου)

Η απαραίτητη και υποχρεωτική για όλους χρήση μάσκας, για ορισμένα άτομα μπορεί να αποτελέσει και αφορμή για …ξύλο!

Ένας από αυτούς είναι όπως φαίνεται και ο γονέας κατασκηνωτή, ο οποίος προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, επεισόδιο σε κατασκήνωση στην Ανατολική Κρήτη.

Ο άνδρας πήγε σήμερα να αφήσει το παιδί του στην κατασκήνωση, χωρίς όμως να φορά μάσκα.

Ο ομαδάρχης του ζήτησε να φορέσει τη μάσκα του και τότε ο γονέας του είπε πως έχει κάνει rapid test και αρνήθηκε να τη φορέσει, ενώ χειροδίκησε σε βάρος του εργαζόμενου.

Ο 18χρονος ομαδάρχης που δέχτηκε τη μπουνιά, δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ωστόσο μετά το περιστατικό οι υπεύθυνοί της κατασκήνωσης ενημέρωσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ και ο ίδιος κατέθεσε μήνυση εναντίον της κατασκήνωσης, η οποία μετά το περιστατικό δεν δέχτηκε το παιδί του.

Πηγή: creta24.gr