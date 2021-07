Κόσμος

Γερμανία - Πλημμύρες: αυξάνονται οι νεκροί από τη θεομηνία (εικόνες)

Θρήνος και οργή στα χαλάσματα. Δεκάδες οι νεκροί στην περιοχή Ρηνανίας-Παλατινάτου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία.

Ο απολογισμός των σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στη Γερμανία αυξήθηκε περαιτέρω σήμερα, με τη θεομηνία να προκαλεί τον θάνατο τουλάχιστον 133 ανθρώπων στη χώρα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση η τοπική αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστροφή», στην περιοχή Ρηνανίας-Παλατινάτου, από τις πλέον πληγείσες, σύμφωνα με την αστυνομία του Κόμπλεντς. Ο απολογισμός αυτός έρχεται να προστεθεί στους 43 νεκρούς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μια ακόμα περιοχή της Γερμανίας που επλήγη από την καταστροφή.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Μέλη σωστικών συνεργείων αναζητούσαν σήμερα επιζώντες σε πληγείσες περιοχές της δυτικής Γερμανίας, με τη στάθμη των υδάτων να παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε πολλές πόλεις και σπίτια να συνεχίζουν να καταρρέουν στη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και μισό αιώνα.

Η σιδηροδρομική συγκοινωνία έχει διακοπεί σε πολλά σημεία του δικτύου στην ευρύτερη δυτική Γερμανία και οι αρχές απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας, να μην επιχειρούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εκκένωση τροφίμων γηροκομείων και κέντρων αποκατάστασης, ωστόσο ήδη εννέα άτομα από τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλά ακόμη αγνοούνται.

Εκτός λειτουργίας τέθηκε για ώρες και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αφήνει ελπίδες ότι πολλοί από τους αγνοούμενους είναι σώοι, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.